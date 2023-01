«Crea il tuo stile. Lascia che sia unico e immediatamente riconoscibile» è la “regola” dell’eleganza, secondo Anna Wintour, direttrice Vogue America. Vale per la moda, certo, ma forse ancora di più oggi per l’arredo. L’emergenza pandemica ha cambiato il nostro modo di vivere la casa e, aumentando il tempo che vi trascorriamo, ha spostato la nostra attenzione su bellezza e creatività, alla ricerca di oggetti capaci di farsi attrazione. Ecco allora la caccia ai pezzi “unici”, ossia arredi che, da soli, possono dare carattere all’intera abitazione. E creare un vero e proprio “look”, tutto da vivere. «La pandemia ci ha insegnato che l’abitazione deve essere accogliente e rispondere al nostro immaginario - spiega il sociologo Mario Pireddu, professore associato all’Università della Tuscia - I meccanismi sono gli stessi che si vedono nella moda. Esattamente come facciamo con l’abbigliamento, cerchiamo di personalizzare la casa. La arrediamo con pezzi particolari, perché desideriamo che ci racconti e per farlo, paradossalmente, scegliamo elementi che ci piacciono ma anche che pensiamo possano piacere agli altri e stupirli».

Il risultato è un trionfo di forme inusitate e pezzi in tiratura limitata, tra lampade, tappeti, sedute e quant’altro. “Justine”, cabinet di Jcp dalle forme sinuose, prodotto in edizione limitata di 33 pezzi, porta in casa le suggestioni di un moderno scrigno che, in realtà, si rivela tesoro, catturando gli sguardi. Laurameroni punta su intarsi di legni diversi per creare contrasti di colore e nuove forme, quasi a fare di ogni anta delle sue credenze un’opera d’arte. Il mobile “Silenzio”, con design di Robert Hromec, è decorato con volti che si osservano: l’edizione è di soli ventuno multipli. “Ti bacio”, progettato da Obliqua Studio per Calia Italia, è un pouf tavolino in legno composto da due visi che si baciano. È stato realizzato a mano in cinquantacinque pezzi. “Lola Decor X04” di Cordivari, con decori studiati da Mariano Moroni, trasforma i radiatori in elementi ornamentali. È una scultura “Albero”, firmato Artwork Italian Heritage By Kerasan, che nasconde però un cuore funzionale per la purificazione dell’aria e la diffusione di aromi. L’originalità della forma si unisce all’artigianalità dell’esecuzione: ogni creazione è diversa dall’altra. Unica, appunto. «Si cerca di trasmettere l’idea di una casa lontana dalla visione standard perché così siamo noi stessi ad essere percepiti diversi dagli altri - prosegue Pireddu - Si compra il pezzo insolito perché comunica la nostra idea di gusto. E questo vale anche per chi ha meno disponibilità: si investe su un singolo oggetto che può fare la differenza in una stanza, ai nostri stessi occhi e a quelli degli ospiti». Come le poltrone "rose" di Edra. Così, nuovo spazio viene dato alle passioni, dal fitness al gioco, dal fashion all’arte, con rimandi a forme, colori, atmosfere. Biliardi Mbm presenta “Graal” tavolo da biliardo che, nelle linee, richiama un calice, e “Kyoto”, che si ispira al Giappone, sollecitando fantasie di viaggio. Agli amanti della lettura, Cadorin propone “Tomi de legn”, cassettiera che sembra formata da più maxi-libri, impilati uno sull’altro, a fare ordine della classica idea del disordine. E così la casa si fa monumentale “specchio” per mostrare - a volte anche a noi stessi - chi siamo.