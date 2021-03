In forma con il Body groove, la danza che sconfigge ansia e depressione

Bastano una base musicale, una camera tutta per sé e la voglia di muoversi in libertà: l’ultima tendenza nel mondo del fitness si chiama Body Groove ed è davvero alla portata di tutte le donne, specialmente in questo periodo di pandemia in cui ci si ritrova spesso chiuse in casa a fare i conti con ansia e pensieri stressanti. Il Body Groove è la “home dance” mista ad elementi di fitness più praticata negli Usa, e si sta diffondendo anche in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati