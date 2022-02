L'Italia in cucina. Macerata, vincisgrassi e tutti i sapori dell'aia

Nelle Marche non c’è famiglia dove non si tramandino i vincisgrassi, piatto della domenica e delle feste per antonomasia. Da non confondere con la lasagna: la differenza principale è nel ragù. I vincisgrassi contemplano infatti le rigaglie di pollo. Il sugo, inoltre, è fatto con carni miste dell’aia, sminuzzate al coltello e mai macinate. La storia dei vincisgrassi è controversa. Tradizione vuole che prenda il nome dal generale austriaco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati