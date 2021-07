Beach running, correre sulla spiaggia fa bene al fisico e alla psiche

La spiaggia all’alba o al tramonto: cornice ideale per correre in libertà. Che ascoltiate musica con le cuffiette o vi lasciate immergere nei suoni delle onde e della natura, il beach running è senz’altro una delle attività “evergreen” per tenersi in forma d’estate. Attenzione, però, ad alcuni piccoli accorgimenti. È bene utilizzare scarpe da running superleggere o intermedie con la suola morbida e flessibile (indossando sempre le calze), e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati