Clio MakeUp: «Il trucco migliore è essere sé stessi. E per Natale esaltiamo le labbra»

«Ma intervisti Clio? Davvero?». Mai tanto interesse in famiglia per un’intervista. «Ti ricordi?». Eh, sì. Dopo le Winx e Zac Efron era arrivata lei, ClioMakeUp, il nuovo mito: madre e figlia sul divano a seguire le lezioni di mascara su YouTube e in tv, a condividere la scoperta dell’illuminante, con predica materna in sottofondo, «sai, tesoro, la bellezza è tanto altro». Clio da New York si affacciava al grande pubblico e lo conquistava con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati