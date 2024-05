Arriva l’estate e si pone, come ogni anno, il dilemma amletico su come cambiare capigliatura e rendere lo styling più pratico e a prova di salsedine, cloro e umidità.

La scelta non è sempre facile perché bisogna cercare la massima resa con il minimo sforzo, in quanto spazzola e phon sono nemici delle temperature alte e oltre i 30 gradi fare una piega diventa quasi un supplizio, oltre che un rischio per i capelli che potrebbero uscirne danneggiati.

È sempre bene tenere a mente che ci sono dei prodotti alleati dell’estate che garantiscono idratazione, nutrimento, luminosità e, con pochi semplici gesti, aiutano a creare look in modo rapido, spesso anche evitando l’asciugatura col phon. Ecco allora che, partendo dalle passerelle, fino ad arrivare ai red carpet dei recenti Festival del Cinema, impazzano nuovi tagli, funzionali, pratici da gestire, che sembrano scapigliati ma non lo sono ed esaltano il colore e la forma del volto, rendendo il proprio beauty look moderno e glamour.

Le scalature

«Per quanto riguarda i tagli, va di moda il Pixie Cut, ma con un effetto più morbido, lasciando un po’ di lunghezza», dichiara Cristiano Russo, dell’omonimo salone al centro di Roma, a via Frattina. Lo abbiamo visto su un’inedita versione di Belén Rodriguez, ma anche su una delle protagoniste della Casa di Carta, Tokyo, alias Úrsula Corberó Delgado, in versione veramente raffinata. «Le mie clienti prediligono il taglio shaggy, in varie lunghezze, dal corto al medio al lungo, con scalature disconnesse», spiega l’hairstylist Federico Faragalli, proprietario di saloni su Roma e Milano. Un mood che rispecchia lo stile di Miley Cyrus prima che passasse alla testa cotonata sfoggiata agli ultimi Grammy Awards.

L'attrice Úrsula Corberó Delgado

Per Roberto Carminati, il coiffeur delle star, largo al bob, in tutte le sue declinazioni, ma soprattutto al butterfly cut, un taglio particolare con scalature sulla parte frontale. «Un cut particolarmente bello sui capelli medio lunghi, che segna il ritorno della moda degli anni ‘80, quando Pamela e Sue Ellen di Dallas ne erano icone, o nella variante sulle medie lunghezze, come lo portavano poi le Charlie's Angels. Sta bene a tutti i visi, basta giocare con la riga e con schiariture strategiche che enfatizzano le scalature a farfalla». Secondo Carminati è bene optare per tagli che si possono trasformare con facilità dal liscio al mosso naturale con effetto vissuto, proprio come dopo una giornata al mare, come il bob medio lungo di Zendaya, ma anche come il butterfly cut dell'intramontabile Jennifer Lopez.

Il colore

Per quanto riguarda le tendenze colore bisogna fare i conti con tanti fattori, in modo da proteggere il capello e non ritrovarsi, a settembre, con una chioma sfibrata, opaca e dall'effetto crespo. Cristiano Russo, ad esempio, per l’estate, predilige «sempre colorazioni naturali, che non stressino troppo il capello, sia sul biondo che sul castano, evitando quindi eccessive schiariture che rischiano di comprometterne la salute, e portare ad una disidratazione della chioma». È fondamentale, infatti, secondo il coiffeur, «nutrire i capelli con costanza, utilizzando trattamenti specifici sia dal parrucchiere che a casa».

A Milano, invece, da Faragalli «vanno di moda i colori counturing, delle schiariture nella parte frontale, ai lati, che danno luce al viso e creano un bellissimo effetto con l’abbronzatura». Per Carminati «l’estate non è tra i periodi migliori per cambiare nuance dei capelli, perché tra il sole e i lavaggi più frequenti le colorazioni scaricano con molta facilità, quindi aspetterei l’autunno per dare una svolta, in ogni caso le sfumature più richieste sono sempre le tonalità dei biondi, dal sabbia allo champagne, il mio must per l’estate 2024. Il biondo ingentilisce i tratti, dona quasi a tutte, e poi ogni donna, almeno una volta nella vita, vuole essere bionda».

Boccoli per tutte

Piastra batte phon e spazzola per fare i capelli mossi, morbidi e boccolosi, la piega intramontabile dell'hairstyle, soprattutto d'estate. A sentenziarlo sono in primis i coiffeur che solo in rarissimi casi continuano a spazzolare e phonare con maestria lavorando di braccio e polso, in favore della piastra, uno strumento che garantisce in pochi gesti di avere onde e boccoli con maggiore facilità, perfette, così semplice da usare tanto da essere replicabile anche a casa, con il classico fai da te, senza necessitare di particolare abilità manuale e forza per creare uno styling duraturo, anche a prova di umidità e dei crespo. «Fare i boccoli a mano, con spazzola e phon non è per tutti», spiega Cristiano Russo, proprietario del salone Franco e Cristiano Russo.

«Oggi si opta per la piastra perché è più veloce e meno faticosa, anche se l'ideale per ottenere un risultato sarebbe passare prima il phon con spazzola per togliere il crespo, magari applicando anche un prodotto ad hoc, e poi completare lo styling con la piastra». Uno strumento che permette con facilità di creare pieghe diverse, perfette, con lo svantaggio che una volta terminata la piega le chiome mosse sembrano tutte uguali, che siano con morbide S o con boccoli strutturati, o ancora con beach waves all'apparenza disordinate ma che in realtà non lo sono e rappresentano il trend dell'estate. La piega mossa, realizzata con la piastra, perde di personalità perché è perfetta su tutti i tipi di capigliature, è statica, non dà volume al capello come faceva il phon quando veniva accompagnato dalla spazzola, ma soprattutto non rende unico l'hair look.