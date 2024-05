«Recitare i mantra irrobustisce il fisico, rigenera la mente e rende felici». Parole di una delle maggiori esperte di yoga e spiritualità asiatica a livello internazionale, Gertrud Hirschi, che a questo argomento ha dedicato un libro specifico, La Pratica dei Mantra. La parola mantra, in Sanscrito, significa “pensiero di protezione”, o “pensiero spirituale”. Se in determinati momenti della giornata ci si sente stanchi, stressati, ricavarsi qualche minuto di tranquillità, seduti con gli occhi chiusi, per ritrovare lucidità, calma e fiducia attraverso una respirazione lenta e profonda, e la ripetizione (anche mentale) di un mantra può essere una risorsa di benessere psicoemotivo.

Il mantra più semplice con cui iniziare è “Om”. Seduti, con la schiena dritta ma non tesa, a occhi chiusi ma non contratti, possiamo iniziare a focalizzarci sul respiro, per poi concentrarci sulla ripetizione mentale del suono Om. Anche solo 3 o 5 minuti di questa pratica infondono un senso di relax e consapevolezza. È normale che la mente tenda a distrarsi: in questi casi, dolcemente, rifocalizziamoci sul suono del mantra. Alla fine della meditazione, prima di riaprire gli occhi, è bene tornare dolcemente alla sensazione del corpo, attraverso il respiro. Un altro mantra suggerito dall’esperta, specialmente per conciliare un buon sonno di notte, è “So Ham”, da ripetere interiormente diverse volte coordinando la respirazione: inspirate dal naso sintonizzandovi sulla vibrazione del suono “So”, ed espirate dalla bocca concentrandovi sulla vibrazione interiore del suono “Ham”. I mantra per il riequilibrio o il rilassamento possono essere anche sussurrati o ripetuti ad alta voce o ascoltati: sul web si trovano molte versioni di mantra, spesso cantati.