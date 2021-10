Stare bene? Il segreto è allenare la voce, palestra per corpo e anima. Parola di Sarah Biacchi

Cantare e allenare la voce in modo consapevole giova alla salute, a tutte le età. Uno studio dell’Università di Helsinki ha rilevato come la voce sia una sorta di colonna sonora delle emozioni umane, ed esercitandola con il canto, il respiro guidato e la produzione di suoni “healing”, ovvero benefici per l’organismo a livello di vibrazione, si possono migliorare le funzioni cognitive, incrementare la neuroplasticità cerebrale, e sviluppare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati