Magico anno Mille: più belle con i segreti naturali di Ildegarda, badessa di Bingen

In questo periodo in cui la pandemia ha messo a dura prova il nostro stato psico-fisico, scombinando i nostri ritmi e inducendo ad una maggiore sedentarietà, la medicina naturale, i rimedi, e le regole auree di Ildegarda di Bingen, monaca benedettina tedesca vissuta intorno all’anno Mille, possono rappresentare un’alternativa per la remise en forme. «Uno dei passaggi fondamentali per rimettersi in forma è certamente seguire una corretta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati