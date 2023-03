La tecnologia ci fa belle. È un dato di fatto, ormai, che laddove non giungono creme, sieri, e altri prodotti beauty, arrivino in supporto i dispositivi elettronici di ultima generazione, più performanti e capaci di dare risultati ottimi in lassi di tempo decisamente brevi, per pulire la pelle, eliminare punti neri ed acne, creare un effetto botox-like ringiovanendo, esfoliando e rassodando il volto, ma anche massaggiando il corpo, e avendo cura dei propri denti e capelli. Gli skin device, manuali o smart, esistono da diversi anni ma sono diventati oggi l’accessorio beauty irrinunciabile, trend globale del momento. Le amanti dei dispositivi mescolano la tecnologia dei manipoli elettronici con fasci di luce, led, laser, radiofrequenza, micro correnti e ioni alla tradizione (soprattutto orientale) con manipoli manuali dotati di pietre naturali, come giada e quarzo, dalle capacità liftanti e “simil botox”, anche secondo il metodo “Gua Sha” della medicina tradizionale cinese. Dai Paesi asiatici agli Stati Uniti, passando per l’Italia, il business sale di giorno in giorno e, questo mercato, secondo il nuovo report di Coherent Market Insights - il motore del trend con le facialist e le influencer più rinomate - supererà i 179.729,8 milioni di dollari entro il 2028.

Un trend confermato anche dall’ultimo Cosmoprof appena concluso, dove il connubio beauty e tech è andato a braccetto, portando alla ribalta prodotti innovativi che favoriscono il ricambio cellulare, e migliorano l’aspetto di pelle, capelli e addirittura denti. Da Los Angeles a New York, fino a Parigi le guru della cura della pelle, poi, stanno snocciolando sui profili Instagram e TikTok, le loro tecniche e rimedi che includono sempre di più attrezzi e dispositivi, manuali ed elettronici. Da Alessia Marcuzzi a Michele Hunziker, da Ilary Blasi a Belén Rodríguez, i beauty device sono ormai accessori irrinunciabili delle star che amano fare da sole, senza recarsi nei centri estetici: si regalano qualche momento di relax e coccole, passandoli sulla pelle avanti allo specchio di casa. Di device che aiutino la bellezza ce ne sono tantissimi, ed ognuno può essere usato in una specifica zona ed in autonomia, supportato da creme, sieri e prodotti che promettono miracoli. In Inghilterra, il device facciale più gettonato si chiama TheraFace Pro del brand Therabody (399 euro), ed è un manipolo portatile con 8 funzionalità, che lavora a percussione, proprio come gli strumenti usati sugli atleti a scopo defaticante e possiede inoltre fasci ad infrarossi (rosso e blu) e un anello detergente freddo/caldo molto efficace. Questa azienda ha realizzato anche SmartGoggles, la maschera per il viso che aiuta a dormire meglio eliminando la stanchezza dagli occhi (199 euro).

ULTRASUONI

Quando spalmare creme non basta più, entrano in gioco i trattamenti beauty fai da te con accessori tecnologici di ultima generazione. Tra i best seller da acquistare anche su internet l’aspiratore elettronico di punti neri Voyor (29,99 euro), il dispositivo ad ultrasuoni per la pulizia del viso Gugug, e la sauna facciale smart Medisana (37,50 euro).

Tra i device più originali e irrinunciabili per la cura del viso, c’è il Rio 60 Second Face Lift Beauty tool + 10 patch beauty tool (89,90 euro) che abbina programmi elettronici ai cerotti beauty per la tonificazione di viso, occhi e collo e si basa sulla stimolazione elettrica tonificando i muscoli e attenuando le linee sottili.

Sempre di moda, sia per il suo design accattivante che per le grandi performance c’è il colosso svedese che ha fatto da apripista a tutti i device, Foreo, che a partire dal kit per la detersione del viso LUNA Mini (219 euro) che include un beauty tool e un gel per una pulizia profonda, ha prodotto Bear dispositivo intelligente per la tonificazione del viso con tecnologia a microcorrente (359 euro): rassoda e rende tonica la pelle, ed include la routine di massaggio Total Facial Knockout per zigomi, fronte, collo e mascella, pre-programmata tramite l’app Foreo For You. Punta invece alle vibrazioni elettroniche anche Silk’n SkinVivid (59 euro) per massaggi facciali caldi e freddi e per migliorare l’assorbimento dei prodotti per lo skincare.

PEELING PROFONDO

Chi vuole un peeling profondo può optare per il dispositivo per la micro-dermoabrasione del viso firmato dal brand L(A)B (40 euro) che esfolia le cellule morte per stimolare il naturale ricambio della pelle del viso. Non si occupano solo del volto i device di ultima generazione. La cura e la bellezza dei denti passa per dispositivi come Piuma Brush, lo spazzolino da denti con setole attive di Piuma Care (21 euro) che rilascia Echinacea dalle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e immunostimolanti. Le amanti della piega perfetta non possono fare a meno del kit Dyson Airwrap Complete Volume + Shape Styler (a partire da 599 euro), che con due getti d’aria simultanei agisce sui capelli asciutti per definirne lo styling e il volume, senza causare danni dovuti al calore. Al Cosmoprof, poi, il brand bresciano Recharge Me ha lanciato QR code - Video Trainer, innovazione che associa le caratteristiche peculiari dei cosmetici - sia di skincare viso che corpo - a specifici allenamenti dedicati potenziandone l’efficacia, il tutto inquadrando semplicemente un QR-Code. Ecco quindi che la nuova beauty routine appare su smartphone e tablet con i volti di due personaggi noti del mondo digitale, la fitness trainer Veronica Contratti e la face fitness trainer Nadezda Kuznetsova.

