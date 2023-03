La casa diventa un centro estetico con i nuovi attrezzi che regalano splendore alla pelle. Terapie tecnologiche per rinnovare il collagene dell’epidermide, eliminare macchie e acne, ma anche i peli superflui. Massaggi gelidi per migliorare la circolazione e distendere le rughe

Ecco tre trattamenti estetici all'avanguardia

Con la maschera al led il volto torna a splendere

Migliora il tono della pelle e cancella l’acne e altre discromie la DRX Spectralite Faceware Pro di Dr. Dennis Gross, una maschera di terapia della luce di tre minuti con molteplici benefici, tra cui il rinnovo cellulare e la produzione di elastina e collagene. Questo innovativo dispositivo sagomato (499 euro) si posiziona su tutto il viso e tratta attivamente tutta la zona con un totale di 100 luci a Led rosse che stimolano la produzione naturale di collagene ed elastina per ridurre rughe, macchie solari, danni al sole e arrossamenti e 62 luci a Led blu, che hanno un effetto antibatterico che elimina impurità, come l’inquinamento accumulato sul viso, e prevengono infezioni. Fissata intorno alla testa con una strap regolabile, la maschera a mani libere offre tre impostazioni di trattamento alimentate da emissioni di luci rosse e blu. Questi diodi emettitori di luce lavorano insieme per migliorare l’aspetto della pelle che invecchia e combattere l’acne. Facile da usare, il trattamento su tutto il viso si sforza di preservare la chiarezza giovanile della pelle dopo un corso di 10 settimane. Le linee appaiono lisce, il tono e la decolorazione sembrano più uniformi, e le aree di rossore e acne si sentono lenite. L’efficacia di questo device si può notare in poco più di due settimane.

Il freddo a forma di sfera riduce gonfiori e occhiaie

Si basa sui principi cardine della crioterapia l’innovativo massaggiatore Fraîcheur Ice Globes (69,99 € 2 pezzi), che usa il freddo per aumentare il flusso sanguigno e ridurre l’infiammazione cutanea. Si tratta di uno strumento di bellezza 6 in 1 con una lunga lista di incredibili benefici per la pelle: stimola la circolazione sanguigna, riduce gonfiori e rigonfiamenti, scolpisce e tonifica immediatamente il viso e la pelle appare illuminata, tesa e le linee sottili ammorbidite. Può anche dare sollievo da malesseri fastidiosi e stagionali come mal di testa, emicrania e sinusite. Il massaggiatore ha forma sferica, va tenuto nel frigorifero o nel congelatore (a seconda della freschezza e della performance che si vuole ottenere) e si può usare sul viso per 10-15 minuti ogni giorno, anche mentre si guarda un film o si legge un libro, per avere risultati eccellenti senza sforzi e in economia. Il procedimento è semplice, basta prendere i due massaggiatori freddi e farli rotolare contemporaneamente, facendo una lievissima pressione e con movimenti circolari, sul viso, dividendolo in sezioni (fronte, zigomi, guance, naso, mento). Le rotazioni in sincrono fanno sì che si riattivi la circolazione sanguigna del volto ed aumenti la produzione di collagene, che assicura elasticità e giovinezza alla pelle riducendo le rughe.

Gambe e braccia sempre lisce l’epilatore ferma la ricrescita

Basta peli superflui! È il messaggio alla base del nuovo Philips Lumea Serie 9000 (599,99 €), epilatore a luce pulsata da usare in autonomia, senza recarsi nei centri estetici, che inibisce gradualmente la ricrescita dei peli. Il dispositivo in questione, facile da utilizzare in casa, è pensato per ridurre la ricrescita pilifera fino al 92%, solo dopo tre applicazioni. L’innovazione del prodotto, rispetto alle precedenti versioni, riguarda soprattutto l’allungamento dei tempi tra un trattamento e l’altro, che stavolta può essere eseguito ogni due settimane anziché una sola, come nei primi modelli. La tecnologia SenseIQ IPL rileva la tonalità della pelle e imposta in automatico l’intensità di trattamento sul device, garantendo quindi una performance confortevole, efficace ed ottimi risultati in termini di ricrescita. A rendere ancora più semplice l’utilizzo casalingo di Philips Lumea 9000 è la sua app gratuita che, oltre a mostrare il funzionamento e la manutenzione, spiega nel dettaglio le fasi del trattamento. Il device è venduto con quattro accessori, in un comodo kit in pelle, perfetto in viaggio.