Beauty, cambio maschera: purificare la pelle in vista dell'estate. Ecco come

Voglia di “cambiar pelle” dopo un anno difficile e prepararsi ad essere di nuovo baciate dal sole. Sembra un’utopia vista la pesantezza degli ultimi mesi e il fatto che lo stare in casa, tra lockdown e zone rosse e arancioni, non abbia certo favorito un’iniezione di vitamina D né stimolato la produzione di endorfine, serotonina e dopamina, i cosiddetti ormoni del benessere. C’è un modo però per iniziare a scrollarsi di dosso il grigiore,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati