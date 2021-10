Arianna Pomposelli, azzurra di calcio a 5: «Non esistono sport da maschi»

Battere gli stereotipi sui ruoli di genere. È questo l’obiettivo della campagna di innovazione sociale #nonèdamaschio promosso da InspirinGirls e, in Italia, da Valore D in partnership con Eni, Intesa San Paolo e Snam. Campagna il cui claim è “Il futuro è come lo vuoi”, che verrà amplificata anche sui social (Tik-Tok e Instagram) con il lancio della challenge #nonèdamaschio: tante ragazze e ragazzi condivideranno dei video nei quali con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati