Rotolo con mandarino è una ricetta contenuta nel libro di Alessia Mancini “Il sorriso è l'ingrediente segreto”, in cui l'ex ragazza di “Non è la Rai” mescola ricette di cucina e consigli di bellezza

INGREDIENTI:

5-6 mandarini della stessa grandezza

Per la pasta biscotto:

4 uova, 110 g di zucchero a velo, 30 ml di latte, 30 ml di olio d’oliva, 50 g di farina 00, 20 g di farina di riso

Per la crema:

200 g di mascarpone, 200 g di panna fresca, 4 cucchiai di maizena

PREPARAZIONE

In una ciotola mescola i tuorli con 60 grammi di zucchero a velo, aggiungendo poi le farine setacciate, l’olio e il latte. Amalgama con una frusta. Col resto dello zucchero a velo monta gli albumi a neve e incorporali al composto di tuorlo. Stendi l’impasto su una teglia (25x30 centimetri) rivestita con carta forno, livellando la superficie, e inforna (forno ventilato) a 180 per 10 minuti. Nel frattempo, sciogli la maizena in poca panna calda presa dal totale e lasciala raffreddare, poi montala con la restante panna e il mascarpone. Trasferisci la crema ottenuta in una sac à poche. Inumidisci un canovaccio pulito e ribalta sopra la pasta biscotto per eliminare la carta forno, poi capovolgila con l’aiuto del panno e fai raffreddare. Sbuccia i mandarini togliendo i filamenti bianchi e riempi l’interno con la crema. Stendi la crema sulla pasta biscotto, cercando di ottenere uno strato uniforme, e disponi i mandarini dal lato corto uno accanto all’altro fissandoli tra loro con la crema. Con l’aiuto del panno avvolgili in un grande rotolo, taglia la pasta eccedente e lascia raffreddare col panno in frigorifero per almeno 2 ore. Con un coltello affilato elimina le due estremità per rivelare il centro del rotolo, e decora con ciuffetti di panna montata e spicchi di mandarino. È una di quelle ricette da effetto WOW, ma è semplice come preparare un rotolo al cioccolato. Ha un sapore così fresco e delicato che incontrerà il gusto di tutti, anche dei più piccoli.