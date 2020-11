Ztl, tra 15 giorni via le strisce blu e rincari in arrivo per i pass

Ztl e permessi a Lecce: rincari per i pass di accesso e addio alle strisce blu del centro storico. Prende forma il futuro dell'area antica. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Ztl e con la riduzione dei permessi in circolazione, il perimetro intorno all'Ovale sarà sempre meno accessibile alle automobili.

Se ne discute a Palazzo Carafa dove il settore Mobilità è alle prese con la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio delle autorizzazioni per la Ztl. Secondo il nuovo regolamento per l'accesso alle zone a traffico limitato, votato in Consiglio comunale a fine luglio ma entrato in vigore ufficialmente dopo l'estate, tutte le autorizzazioni rilasciate prima delle nuove norme dovranno essere ripresentate secondo il nuovo dettame entro 4 mesi (che scadranno a metà gennaio).



Il nuovo regolamento opera distinzioni in relazione alla durata dell'autorizzazione all'accesso e prevede pass permanenti (durata massima 5 anni), temporanei e giornalieri a seconda delle esigenze.

E proprio sul rilascio dei pass che arrivano le prime novità. Il Comune sta lavorando a una delibera di giunta che potrebbe essere pronta già tra due settimane - con la quale si ridetermineranno i costi per i permessi di transito e sosta nelle Ztl.



L'amministrazione non ha ancora stabilito le tariffe definitive ma il ritocco al rialzo è pressoché inevitabile per ridurre il numero dei permessi in circolazione così da liberare il centro storico dalle auto in eccesso.

Una notizia che riguarda oltre 5mila fruitori dell'area antica (dati aggiornati a febbraio 2020) tra residenti, affittuari, proprietari, professionisti, commercianti e artigiani. Il vecchio regolamento distingueva i permessi definitivi (con validità superiore ai 90 giorni) aventi un costo di 10 euro e quelli provvisori (con validità fino a 90 giorni) e i giornalieri che invece erano gratuiti.

Il Comune pare intenzionato ad alzare il prezzo dei pass permanenti introducendo il pagamento anche per quelli temporanei.



Palazzo Carafa, poi, potrebbe prevedere differenziazioni tra le categorie con fasce di prezzo diverse per residenti, professionisti o hotel. Rincari che sarà difficile da far digerire agli abitanti del centro storico ma che secondo le intenzioni produrranno un contenimento del traffico privato a vantaggio del trasporto pubblico o della mobilità elettrica.



L'amministrazione Salvemini ha sempre ribadito la volontà di liberare il centro storico dalle troppe auto che vi entrano impedendo l'accesso incontrollato e consentendo la sosta e il transito solo agli autorizzati. E, piano piano, i provvedimenti che si stanno adottando portando in quella direzione. La rideterminazione delle tariffe andrà di pari passo anche con la sparizione delle strisce blu intorno all'Ovale. Le zone a traffico limitato della città così come annunciato in più occasioni dal sindaco - saranno sempre più un privilegio di pochi autorizzati: l'obiettivo è quello di una progressiva esclusione delle vetture non autorizzate dalla Ztl, fino a consentirne l'accesso e la sosta ai soli mezzi autorizzati. E quindi, presto, chi sarà sprovvisto di permessi non potrà usufruire dei parcheggi a pagamento all'interno della Ztl che saranno appannaggio solo dei possessori dei permessi.



Provvedimenti destinati a cambiare la vita non solo di chi possiede un permesso di sosta ma anche per chi ne è sprovvisto.

Per tutti gli altri, infatti, si punta a incoraggiare l'utilizzo dei mezzi alternativi autobus (il nuovo piano del trasporto pubblico locale scatterà nel 2021), biciclette o monopattini.

La pianificazione prevede per il futuro anche l'estensione delle strisce blu in zone dove attualmente sono presenti stalli gratuiti e ritocchi alle tariffe per la sosta in centro. Modifiche che entreranno in vigore solo dal nuovo anno, con la nascita della società destinata a raccogliere l'eredità di Sgm per la gestione del trasporto pubblico locale e della sosta cittadina.

