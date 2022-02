Ztl, lo storico commerciante si sfoga su Facebook: «Ingiusto toglierci 70 anni di storia». Centinaia i like e commenti al post

Il proposito dell'amministrazione comunale di Lecce di applicare la Zona a traffico limitato per l'intera giornata non piace ai commercianti del centro: in tanti hanno infatti alzato gli scudi per dire no allo stop veicolare. A lanciare l'allarme, fino a paventare la chiusura della storica rivendita nei pressi di San Matteo, era stata anche la famiglia Nocco, punti di riferimento per la vendita di liquori e distillati.

Dopo che in tanti hanno deciso di prendere le difese del negozio, oggi la stessa azienda chiarisce il suo pensiero con un articolato post su Facebook:

«Non stiamo chiudendo - ciariscono dall'enoteca - Ringraziamo tutti per il sostegno ricevuto! Abbiamo fatto sentire la nostra voce, ancora una volta, perché qualora venisse applicata la #ztl H24 ci sembra ingiusto dover abbandonare il luogo che ci ha regalato tanto in questi 70 anni. In altri contesti e città siamo sicuri che una situazione del genere per attività storiche non si sarebbe mai presentata. Purtroppo quest’amministrazione, che finge di avere a cuore la città, non sta facendo altro che ridurla ad un deserto fatto di saracinesche chiuse e impolverate!». Lo sfogo dell'azienda prosegue: «Con la Ztl h24 ci viene negato il diritto al lavoro! Sappiate che a nessun commerciante o proprietario non residente è concesso il permesso di transitare per raggiungere la proprietà, di conseguenza non possiamo nemmeno offrire il servizio di consegna/domicilio. Siamo bloccati da un regolamento che non ha un criterio logico.