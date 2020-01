Ztl, presto le nuove regole: pass ridotti e orario di divieto raddoppiato

Ultimo aggiornamento: 21:18

Divieto d'ingresso nella Ztl raddoppiata nei giorni feriali (da 9 ore a 18), riduzione drastica dei pass e un decondo titolo d'accesso per residenti e domiciliati, ora fermi a uno per famiglia.A oggi sono circa 4300 i permessi per la circolazione e la sosta rilasciati dagli uffici comunali, di cui 2.392 in possesso di chi risiede nell’area storica. Novità per le attività di carico e scarico. I proprietari di immobili non residenti, così come i commercianti e in generale i titolari di pubblici esercizi, potranno richiedere un permesso per un veicolo che consentirà il transito nei giorni feriali dalle 7 alle 11 (e non più dalle 5.30 alle 10.30) e dalle 15 alle 17, mentre nei festivi dalle 7 alle 11.«Con questo provvedimento avremo una riduzione solo del 6% sui permessi dei residenti – ha chiarato l’assessore -. Oggi sono 1290 i residenti con un veicolo, 368 con due vetture, e 105 con più mezzi. Il provvedimento non incide in maniera devastante ma va a tutelare il 94% dei residenti che hanno due automobili». Taglio netto dei pass per i titolari di studi professionali. Eliminati anche i permessi per gli amministratori, dirigenti, consiglieri e i giornalisti, mentre per le auto ibride ed elettriche le autorizzazioni saranno normate in seguito. Limitazioni anche per le istituzioni pubbliche. Non solo. Con il nuovo regolamento, Palazzo Carafa prova a risolvere anche alcune anomalie, tra cui quelle legate al comodato d’uso. In città, infatti, non mancano i casi in cui alcuni cittadini che vivono in altre zone della città, o addirittura in altri Comuni, hanno ceduto la propria auto in comodato d’uso a un residente del centro storico con il veicolo che, però, resta nella disponibilità del proprietario che può transitare nell’area antica.