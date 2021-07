Lecce, meno auto nel centro storico: rilasciati 3.910 pass attivi. Disponibili su strada “solo” 900 posti. Tutti i numeri del nuovo Regolamento

Lecce, meno auto nel centro storico. Rispetto ai 900 posti auto su strada disponibili fra le strade antiche della città barocca, in virtù del nuovo Regolamento per l'accesso alla Zona a traffico limitato, il Comune ha rilasciato 3910 pass attivi, dei quali 1.565 permanenti (cioè validi fino alla validità dei requisiti e comunque non oltre 5 anni): un numero inferiore a quello certificato dall’ultima rilevazione prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (6.279 pass) e di certo molto ridotto se si pensa che appena qualche anno fa, all'interno del centro storico si arrivò a toccare la cifra record di più di 15mila pass attivi.

Certo: in assenza di parcheggi - l'apertura dell'ex Enel dovrebbe arrivare entro questo mese e il cantiere dell'ex Massa è ancora di là dall'essere completato - la riduzione dei pass ha creato disagi e polemiche, specialmente fra i residenti del centro storico, ma la necessità di garantire una fruizione completa e godibile della parte di Lecce più visitata dai turisti, insieme alla direzione sostenibile che l'assessore alla Mobilità Marco De Matteis ha inteso imprimere alle politiche sui trasporti, hanno convinto il Comune che questa fosse la strada da seguire. Si vedrà fra qualche tempo con quali frutti e risultati, in termini di popolarità e gradimento da parte dei cittadini.

«Rispetto ai 15mila permessi in circolazione nel 2015 - ha commentato il sindaco Carlo Salvemini in conferenza stampa questa mattina - oggi il numero dei pass è coerente con le dimensioni del centro storico, grazie a una riduzione significativa operata sulle diverse categorie. Siamo pronti, dopo un periodo di verifica, ad accogliere richieste di adeguamento e miglioramento di questo strumento, il nuovo Regolamento». «Soddisfatto» del risultato raggiunto si è detto l'assessore De Matteis: «Sarà importante - ha chiarito - monitorare anche il numero dei transiti. Faremo ogni debita valutazione nei prossimi mesi».

Cosa prevede il Regolamento

In base al nuovo Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali del Comune di Lecce, al 30 giugno, data di scadenza della proroga di validità dei vecchi pass, si accede alla Ztl al di fuori degli orari di libero accesso (10-13 /16-19 nei giorni feriali) solo in presenza del nuovo pass, con il quale sono cambiate le categorie degli aventi diritto e, per alcune di esse, le modalità di accesso alla Ztl.

I controlli

L’elenco dei veicoli, con i dati relativi ai proprietari, è digitalizzato e in ogni momento il settore Mobilità e Polizia Locale può verificare se la presenza di un’auto nel centro storico in orari di chiusura della Ztl è legittima o meno.

La validità dei pass e i residenti

I pass rilasciati possono avere validità permanente (fino alla validità dei requisiti e comunque non oltre 5 anni), temporanea (non oltre 90 giorni) o giornaliera . Il numero dei pass permanenti (rilasciati a residenti e dimoranti, ai quali è consentita la sosta su strada) si attesta a 1.565, al posto dei precedenti 3.174 (rilasciati a residenti, affittuari non residenti e possessori di posto auto).

Ai residenti nel centro storico che non siano proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto (categoria Res), ai quali dunque è garantita possibilità illimitata di accesso e sosta su strada sono stati rilasciati 1.420 pass auto. Ciascun nucleo familiare può richiedere il pass per un massimo di due auto. Prima del nuovo regolamento, per la categoria “residenti” erano in circolazione 2.410 pass auto, il 94% dei quali registrati come associati a nuclei familiari possessori di due automobili. Per questo, vista la drastica riduzione del numero dei permessi rilasciati ora, il Comune ritiene vi fosse «la probabile presenza di anomalie nelle rilevazioni precedenti, ormai superate».

Ai dimoranti , cioè i cittadini che dimorano in Ztl anche se sono residenti anagraficamente in altro Comune e non possiedono a qualsiasi titolo, garage o posti auto (categoria DIM), sono stati rilasciati in tutto 145 pass. Per ottenere il pass auto, i dimoranti hanno presentato adeguata certificazione del loro stato ed è concesso l’accesso in Ztl limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

Con il nuovo regolamento sono stati rilasciati 175 pass ai residenti possessori di garage o posti auto su area privata (categoria GAR 1) e 85 pass ai non residenti possessori di garage o posti auto (GAR 2). «Si tratta di un dato significativo - è scritto nella nota diramata da Palazzo Carafa al termine della conferenza stampa di questa mattina -, in quanto prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, alla categoria “titolari di posto auto” (che comprendeva residenti e non) erano assegnati solo 67 pass. Si è dunque verificato un fenomeno significativo di “emersione” di garage e posti auto privati, prima non associati a permessi di accesso e transito in Ztl. La differenza sta nel fatto che la precedente autorizzazione non obbligava il titolare del pass a parcheggiare l’auto in garage, andando a consentire anche la sosta su strada, contribuendo così all’affollamento delle piazzette storiche».

Le operazioni di carico e scarico e gli artigiani

Per il carico e scarico (categoria C/S) sono stati rilasciati 201 pass (uno per veicolo) a proprietari di immobili non residenti e non dimoranti, titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di somministrazione, titolari di strutture ricettive, artigiani che effettuano la vendita diretta al pubblico, le cui proprietà, sedi, laboratori, strutture si trovino all’interno della Ztl. I titolari di pass C/S possono effettuare le operazioni di carico e scarico, sostando per un massimo di 30 minuti, nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 7:00 - 11.00.

Alla categoria degli artigiani (ART) sono stati rilasciati 164 pass. Sono le imprese che effettuano con regolarità attività di pronto intervento, manutenzione e assistenza tecnica presso il domicilio di clienti in Ztl (ad esempio idraulici, falegnami, elettricisti, traslochi, etc), alle quali è consentito l’accesso nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00, con sosta per un tempo massimo di 90 minuti, con esposizione del disco orario e di un foglio dal quale risulti l’indirizzo presso cui l’attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, il titolare dell’autorizzazione può entrare in Ztl, comunicando entro 48 ore al settore Mobilità l’accesso. Alle sottocategorie ART-D1 (pronto intervento notturno) e Art-D2 (autorizzazione per lavori edili) sono stati rilasciati al momento rispettivamente 9 e 25 pass.

Corrieri, distributori, attività di vendita al minuto di ingombranti

Per quanto riguarda la logistica urbana (categoria LOG) sono 74 i pass rilasciati a corriere espresso, servizi postali, fornitori, distributori, attività di vendita al minuto di oggetti ingombranti, consegne a domicilio (ad esempio pasticcerie, pizzerie, gastronomie, catering, piante e fiori). Possono accedere nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 7:00 - 11.00, potendo sostare per 60 minuti, previa esposizione del disco orario.

I pass occasionali

Sono 826, al momento, i pass occasionali (categoria OCC), validi al massimo 90 giorni, rilasciati per esigenze eccezionali o urgenti debitamente motivate. La categoria OCC copre: gli utenti delle farmacie e i pazienti dei medici (che devono comunicare entro 48 ore alla Polizia locale con modulo prestampato il proprio transito esibendo la copia dello scontrino o l’attestazione del medico); l’allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati; i matrimoni; l’accompagnamento alunni delle scuole materne ed elementari, limitatamente ai giorni del calendario scolastico ed alle fasce orarie di ingresso/uscita.

Chi ha sempre accesso alla Ztl e chi non lo ha più

L’accesso in Ztl è sempre consentito a Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ambulanze e automediche, istituti di vigilanza, carri attrezzi, previa comunicazione del numero di targa dei veicoli al Settore Mobilità. Così come i veicoli per l’espletamento dei servizi di pubblica utilità (servizi di linea, scuolabus, taxi e servizio di autonoleggio con conducente, veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta), i veicoli dei gestori delle reti elettrica, digitale, gas, idrica e fognante, i carri funebri (oltre a 1 veicolo di servizio delle imprese funebri) e i veicoli portavalori.

Rispetto al precedente regolamento non sono più titolati alla richiesta del pass per i loro mezzi privati gli amministratori comunali (consiglieri, assessori e sindaco, erano 32), giornalisti (erano 30), titolari di studi professionali non proprietari di immobili (erano 29), come avviene per tutte le altre categorie di lavoratori che prestano la loro opera nel centro storico. Non sono automaticamente titolati alla richiesta del pass i proprietari di auto elettriche (erano 37), ciò per ragioni di carenza di posti auto su strada nel centro storico di Lecce, la cui disponibilità resta limitata al di là di quale sia il sistema di alimentazione della vettura.