Ztl, entra 33 secondi dopo l'attivazione del varco e scatta la multa: «Serve tolleranza»

E' entrato nella Zona a traffico limitato 33 secondi dopo l'attivazione del varco. E, naturalmente, è scattata la multa. «Lo ribadiamo: serve più tolleranza» dice Giannio D'Agata dello Sportello dei Diritti.«La tolleranza – aggiunge D’Agata – è prevista per qualsiasi tipo d’infrazioni, come il 5% statuito per gli l’autovelox che controllano la velocità. Stessa cosa per le strisce blu. Ciò anche perché non è possibile avere la certezza matematica della sincronizzazione degli orologi che, a parte quelli atomici, sono di per sé fallaci e possono determinare asincronie rispetto all’orario effettivo. In assenza, quindi, di un minimo scarto temporale di tolleranza, non è possibile attribuire alcuna violazione al cittadino per insussistenza dell’elemento psicologico dell’infrazione, poiché nessun comportamento colpevole può essergli attribuito nel momento in cui vi sia un errore determinabile anche in capo allo stesso ente accertatore. È evidente, quindi – conclude D’Agata – che è quantomai necessaria una modifica urgente del regolamento relativo alla rilevazione delle infrazioni ai varchi della ZTL con la concessione di una minima, ma necessaria, tolleranza oraria. Ci rivolgiamo, quindi, al Comando di Polizia Municipale affinché provveda in tal senso».