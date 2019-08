Ztl anticipata alle 18 e navette dal Foro Boario: si parte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ztl anticipata e navetta notturna per il centro storico: ci siamo. Al via il nuovo piano della viabilità pensato da Palazzo Carafa per decongestionare il traffico veicolare all’interno del cuore della città durante le prossime settimane estive. Da oggi e per tutto agosto, infatti, saranno in vigore due provvedimenti per disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati e limitare l’accesso nelle aree a traffico limitato. Occhio alle multe per chi vorrà arrivare in centro con la propria auto. Le telecamere dei varchi, infatti, si attiveranno tre ore prima. La Ztl scatterà alle 18 e non più alle 21, mentre nei festivi resterà come al solito h24.«Tale provvedimento - fa sapere l’assessore alla Mobilità urbana sostenibile Marco De Matteis - non avrà ripercussioni sui servizi minimi, ad esempio accesso alle farmacie, per le quali verranno adottati gli stessi provvedimenti attuati nei giorni festivi».Per chi rinuncerà all’auto privata, invece, ci sarà il Park and ride, il servizio di sosta dai parcheggi di interscambio collegato con i trasporti urbani. Già da questa mattina, gli automobilisti che vorranno usufruire dell’offerta potranno parcheggiare la propria vettura al City Terminal e pagare il biglietto di 2 euro che consentirà di lasciare il veicolo in sosta senza limiti di orario e di arrivare nel cuore della città a bordo degli autobus Sgm. Non solo. Per tutto il mese di agosto sarà attivata una navetta che dalle 18 e fino all’01 di notte partirà dal parcheggio del Foro Boario e proseguirà su viale De Pietro, via XXV Luglio, via Costa e via Garibaldi con frequenza 15 minuti. Due le fermate: la prima in via XXV Luglio (di fronte alla Prefettura) e la seconda all’incrocio tra via Costa e viale San Francesco D’Assisi (angolo Villa comunale). Come detto, per usufruire del servizio Park and Ride è necessario acquistare i biglietti presso i parcometri del City Terminal: la formula prevede un doppio scontrino, uno da lasciare all’interno del veicolo e l’altro da esibire sugli autobus. Arrivare in centro dal Foro Boario senza auto, quindi, sarà più facile e anche conveniente con un piccolo sconto sullo shopping per chi utilizzerà i mezzi pubblici.«Abbiamo accolto con favore la proposta di Confcommercio grazie alla quale, in virtù di un forte spirito di collaborazione con le aziende private, i cittadini che utilizzeranno il Park & Ride usufruiranno di uno sconto simbolico di 1 euro nelle attività aderenti all’iniziativa -aggiunge l’assessore -. Ci auguriamo che questa prima iniziativa, grazie anche all’impegno e alla sinergia pubblico privato possa dare sin da subito buoni risultati». Sono 20 al momento le insegne che hanno già aderito al progetto: Gelateria Tentazioni, Alibi Creative Pub, Friggio, Osteria Il Poeta Contadino, ½ Quinto, Déjàvu, Road 66, Caffè Cittadino, Tru Trussardi, Quanto Basta, Prohibition, Colonial Bar, Caffè Letterario, QuarantaCinque, Cioccolato Maglio, Ottica Derhegzy, Shui Cocktail Mixology, Uru, Ristorante self service Guido e Figli e Wine & More. Non mancano, però, le prime critiche: «Ritengo che su questa iniziativa sarebbe stato utile un tavolo di confronto con tutte le associazioni, così come è stato fatto in passato in altre occasioni per lavorare in maniera congiunta - afferma Antonio Schipa, direttore Confersercenti Lecce -. Non vorrei ci fossero dei canali privilegiati tra l’assessorato e la Confcommercio, considerato che l’assessore è anche dirigente di Confcommercio. Ci auguriamo che non sia così. In futuro, chiediamo che sia messo in piedi un tavolo di confronto con tutti gli attori in campo, per un progetto condiviso per lo sviluppo del commercio».