Confindustria Lecce, Zonno confermato a capo del Tessile

Michele Zonno è stato confermato presidente della Sezione Tessile Abbigliamento Calzaturiero di Confindustria Lecce per il quadriennio 2022/2026. Zonno, 54 anni, è amministratore della Italian Fashion Team Srl, con sede a Casarano, impresa specializzata in design, progettazione industriale e produzione di calzature per importanti brand del lusso.

Nel corso dell'Assemblea sono stati eletti: Rocco Gnoni - Emmegiemme Shoes srl, vice presidente; Martino Nicolazzo - Elata Salvatore Nicolazzo Srl, delegato in Consiglio generale; Alessandro Benisi - Paramonte Calze srl, delegato alla Piccola Industria. Componenti del Consiglio di Sezione, insieme al presidente e al vice presidente, sono: Onofrio Gorga - Leo Shoes Srl; Giorgio Dell'Anna - Coltom Srl; Luciano Barbetta - Luciano Barbetta srl. Michele Zonno, al termine delle elezioni, ha ringraziato i colleghi per la rinnovata fiducia ed ha tracciato a grandi linee le attività del prossimo quadriennio, che vedrà la Sezione impegnata a favorire la coesione e la collaborazione tra le imprese del Distretto, incoraggiando attività sinergiche per il consolidamento e la crescita delle stesse. «in particolare - ha detto il presidente della Sezione - al fine di sostenere l'attuale trend positivo del Settore, si punterà a valorizzare le attività formative propedeutiche all'inserimento di giovani nuovi addetti e addette e, più in generale, per tutte le risorse umane, orientandole al rafforzamento del proprio know how artigianale combinato con l'utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni innovative».