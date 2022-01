«Non mi vaccino, ma non voglio mettere in difficoltà la maggioranza». Si dimette l'assessore alla Pubblica Istruzione di Zollino

L'assessore alla Pubblica Istruzione di Zollino lascia. Non si vaccina, pur non essendo no vax, ma difende il diritto di decidere. L'annuncio via social questa mattina.

Il post e le dimissioni

«Non sono no vax ma difendo il mio diritto di decidere». Per questo principio, l'assessore all'istruzione del comune di Zollino in privincia di Lecce, Rita Colazzo, presenta le dimissioni.

«Non voglio mettere in difficoltà la maggioranza per questa mia decisione», scrive l'assessore. È un fiume in piena l'ex amministratrice. Capace, fra l'altro di resistere agli attacchi dell'opposizione quando aprì una strada tagliando un tratto di marciapiede. Pagó per questo, ma rimase al suo posto. Ma questa volta no, è stata irremovibile: «Non mi vaccino».

Rita Colazzo

Lo annuncia dal suo profilo facebook con tanto di lettera alla cittadinanza in cui chiede scusa a quanti l'hanno votata (si è dimessa dal ruolo di consigliere per far posto al primo degli esclusi della lista) ma, il principio di libertà è stato prevalente su tutto, evidentemente.

«La mia è stata una decisione sofferta, ma non potevo transigere di fronte a queste imposizioni. Mi spiace davvero», ammette. Proprio ora, commenta, che starebbero per partire grandi lavori a cui avrebbe lavorato con passione ed impegno. Ma, ricorda che «in questi due anni, nonostante tutte le difficoltà alcuni obiettivi sono stati raggiunti, mi piace ricordare la ristrutturazione della Scuola Materna», fra gli altri impegni portati a conclusione. Si dimette dunque «con dispiacere», ma contestando il sistema.