Passaggi pedonali e attracchi, tutti abusivi: sequestro alla Zinzulusa

Militari della Guardia Costiera di Otranto nella mattinata odierna hanno sottoposto a sequestro un'area all'interno della grotta Zinzulusa, a Castro, dove è stata accertata la presenza di passaggi pedonali pavimentati e attracchi per imbarcazioni abusivi. Nel corso delle indagini i militari avevano, infatti, rilevato la presenza di tre punti di attracco muniti di bitte e agganci metallici e dei passaggi pedonali in pietra naturale e cemento realizzati in assenza di titoli autorizzativi ed in violazione dei vincoli che insistono in quell'area di indiscutibile pregio ambientale. Il sequestro preventivo é stato disposto dal Tribunale di Lecce - Sezione Giudici per le indagini preliminari. I reati contestati sono abusiva occupazione di spazio demaniale e aver eseguito opere in assenza di autorizzazioni in area sottoposta a vincoli paesaggistici.