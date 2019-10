A fuoco alberi d'olivo malati di xylella: indagano i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 11:35

Due alberi d'ulivo sono stati bruciati durante la notte appena trascorsa a Gagliano del Capo, in località San Dana, provincia di Lecce Si trattava di alberi completamente secchi, quasi certamente intaccati da xylella fastidiosa, il batterio trasmesso dall'insetto vettore sputacchina che sta distruggendo il paesaggio e l'olivicoltura pugliesi. Sul posto, questa notte, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, questi ultimi in particolare per capire se la causa scatenante l'incendio sia stata proprio la volontà di eliminare i vettori della xylella con la distruzione completa degli alberi.