Coldiretti Lecce si appella in una lettera ad 83 sindaci del Salento affinchè velocizzino l'istruttoria delle domande per il ristoro della calamità causata dalla xylella fastidiosa, il batterio da quarantena colpevole della rapida distruzione degli ulivi. «Nei giorni scorsi - scrivono ai primi cittadini il direttore della Coldiretti provinciale, Giuseppe Brillante e il presidente Pantaleo Piccinno - il dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha indirizzato ai Comuni una nota circa gli adempimenti da espletare per il completamento dell'istruttoria delle domande di concessione delle provvidenze a seguito della calamità da Xylella Fastidiosa. Le attività sollecitate sono definite dalla Legge Regionale 24/90, modificata dalla Legge regionale 66/17 e si riferiscono a procedimenti di immediata attivazione e definizione». La Regione ha fissato il termine massimo di 60 giorni entro cui i Comuni dovranno emanare il provvedimento conclusivo delle istruttorie e procedere al pagamento delle provvidenze contributive alle circa 900 imprese agricole rispetto alle 1500 inizialmente richiedenti.I dirigenti di Coldiretti Lecce invitano dunque le amministrazioni locali «a rispondere con celerità alle richieste del Dipartimento regionale per dare finalmente una prima risposta concreta al grave disastro che ancora oggi sta interessando il sistema agricolo salentino».