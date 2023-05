Wired digital day domani a Lecce. Il presidente Emiliano: «Crediamo nell'innovazione per generare progresso»

«La Regione Puglia crede fortemente nella forza dell'innovazione per generare progresso, benessere, nuove prospettive per il territorio, per i giovani e per l'intera comunità»: lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, presentando la quinta edizione in Puglia del Wired Digital Day un evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'immediato futuro e celebrare l'innovazione, la tecnologia e l'eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese. Il Wired Digital Day, edizione 2023, si terrà domani al Teatro Apollo di Lecce, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. L'ingresso è gratuito.

L'incontro

Un'intera giornata insieme a imprenditori, professionisti, economisti, accademici, ricercatori e artisti alla scoperta del futuro per capire come sostenibilità, transizione energetica, transizione digitale, manifattura 4.0, healthcare, trasporti e aerospazio stiano cambiando le regole del mondo.

L'edizione di quest'anno, che si terrà a Lecce, approfondirà temi che per noi sono centrali. Perché tutto il nostro lavoro è orientato a costruire, attraverso l'innovazione, una società sempre più rispettosa dell'ambiente e delle persone. E la Puglia, da Sud, ha molto da raccontare rispetto a quanta strada abbiamo fatto e alle nuove sfide che abbiamo davanti». «La quinta edizione del Wired Digital Day ci consentirà di approfondire un tema molto caro a noi di Wired: il rapporto tra innovazione e territorio», afferma Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.