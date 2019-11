Widiba di apre all'arte: a Lecce la mostra contemporanea nella sede dell'istituto

Guttuso, Migneco, Sassu: l’arte contemporanea sbarca nella sede di Widiba, in piazza Mazzini. Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto a Bari, questa sera anche a Lecce prenderà il via il progetto che trasformerà la sede dei consulenti in un luogo di cultura. Un’idea, realizzata in collaborazione con la galleria “San Giorgio Arte”.

«Da anni siamo impegnati in un progetto di diffusione e comunicazione di informazioni e conoscenze nel settore economico e finanziario – commenta William De Rose, Area Manager di Widiba -. Abbiamo pensato di alternare l’educazione finanziaria a momenti in cui si condividono le passioni rendendo l’ufficio finanziario uno spazio aperto disponibile per eventi di varia natura, sottraendolo così all’immagine cristallizzata di luogo deputato soltanto alle transazioni e alla gestione del risparmio.

Negli spazi di Widiba saranno esposti opere del movimento di corrente quali: Renato Guttuso, Giuseppe Migneco, Salvatore Fiume, Aligi Sassu, oltre alle opere del movimento degli Arcani, nato nel 2011 e già ospite alla galleria delle nazioni unite a New York, al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma. La mostra sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 12 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA