Da Gallipoli a Otranto: nel Salento mare, aperitivi, assembramenti e poche mascherine

Puglia in zona gialla e ancora un weekend all'insegna del "liberi tutti" nel Salento, nonostante l'allerta e le raccomandazioni di esperti ed epidemiologi a non abbassare la gurdia per il rischio di nuovi contagi. Ma il timore del virus e della variante inglese nelle scorse ore non ha fermato i salentini, che si sono riversati in spiaggia e al mare.

E da Gallipoli a Otranto, passando per Porto Cesareo e Porto Badisco, le principali località marittime state prese d'assalto da famiglie e comitive di giovani che non hanno voluto rinunciare al gelato in riva allo Ionio così come all'aperitivo sull'Adriatico. Inevitabili gli assembramenti per strada, sulle piazzette e nei pressi di bar e locali. E a dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal Salento, per molti, in troppi casi, la mascherina e il distanziamento restano un optional.