Wedding, ripartenza lenta «Tardi, meglio rinviare al 2021»

La ripartenza gli operatori del settore wedding la aspettavano da tempo. Chiedevano da mesi una data certa. E quella data due giorni fa gli è stata comunicata. Ed è oggi, 15 luglio. Riaprono le sale ricevimenti, le location per cerimonie: le aziende di catering, i fotografi, i gruppi musicali, i fioristi ed i wedding planner possono riprendere da oggi in mano il plannning dei matrimoni fissati.

Peccato però che per tutti loro la tanto agognata stagione dedicata al wedding sia letteralmente saltata. Annullati i matrimoni di giugno e luglio, poche le date confermate per agosto e settembre, per il resto tutto rimandato al 2021. La voce degli operatori del settore è unanime: ormai è troppo tardi. Le cause sono da ricercare in un ritardo della comunicazione delle linee guida, nei tempi stretti per le location di adeguarsi alle nuove disposizioni e l'impossibilità di fornire risposte certe alle coppie di sposi italiani, che non hanno avuto il tempo necessario per riorganizzare il matrimonio, e alle coppie di sposi stranieri che hanno dovuto fare i conti con i costi esorbitanti dei voli per raggiungere la Puglia e il Salento, diventate le mete preferite, in questi ultimi anni, per il settore del destination wedding e che hanno rappresentato la cornice ideale per i matrimoni di vip e coppie internazionali. «Abbiamo dovuto rinunciare ad oltre 30 matrimoni di stranieri che si sarebbero dovuti celebrare in questi mesi conferma Luigi Ancora, direttore della nota location del nord Salent,o Castello Monaci sia perché fino a qualche giorno fa non c'erano vere e proprie certezze su come e se avessimo potuto festeggiare il matrimonio, sia perché i costi dei voli sono insostenibili. Negli scorsi anni gli sposi riuscivano ad organizzare un matrimonio con parenti e amici che arrivavano dall'Australia, America e Inghilterra, acquistando i voli delle compagnie aeree low cost. E la loro festa durava tre giorni con un beneficio per tutto l'indotto economico. Per quest'anno tutto questo non sarà possibile, e tutto è stato rimandato al prossimo anno che, ad oggi, è tutto prenotato. Soltanto nella giornata di sabato abbiamo ricevuto quattro mail di coppie straniere alle quali abbiamo dovuto rispondere di no. Purtroppo per il 2021 non ci sono più date libere. Le abbiamo dovute occupare tutte con le numerose coppie italiane e salentine che hanno rimandato il matrimonio di un anno. Abbiamo ancora poco più che una ventina di coppie nei mesi di agosto e settembre. Se la comunicazione dell'apertura delle location fosse stata data con almeno un mese di anticipo avremmo salvato i matrimoni di luglio».

Dello stesso avviso anche il direttore di Villa Vergine, elegante location per matrimoni a Cutrofiano. Nicola Bove lamenta l'eccessivo ritardo nella comunicazione delle linee guida. Ritardo che ha causato grosse perdite economiche per tutti gli operatori del settore wedding. «Era già da un paio di settimane che la Regione rimandava di giorno in giorno l'ufficializzazione del protocollo. E già dieci giorni fa ci avevano detto che era pronto spiega Bove invece ci siamo ridotti ad avere una risposta certa solo due giorni prima dell'apertura. Era naturale che tutti matrimoni di quest'anno, prenotati con oltre un anno di anticipo, sarebbero saltati. Abbiamo solo otto matrimoni confermati ad agosto e 15 a settembre. Praticamente riusciamo ad organizzare meno di 30 matrimoni sui circa 150 che solitamente organizziamo in un anno. Il lockdown e il ritardo nell'avvio della stagione wedding ha causato alla nostra struttura danni ingenti, almeno mezzo milione di euro di danni per arrivare fino al prossimo anno, e circa un milione e mezzo di mancati introiti per quest'anno. Senza contare poi l'80 per cento dei lavoratori stagionali che noi, come tutte le altre importanti location, non abbiamo contattato e ai quali, quindi, non abbiamo potuto fare un contratto».

C'è anche tuttavia chi racconta una realtà diversa. «Noi abbiamo registrato una tendenza diversa racconta invece Paolo Musarò, direttore di Villa Zaira, a Maglie abbiamo anticipato le date dei ricevimenti di nozze di quelle coppie che dovevano sposarsi ad ottobre e che, per il timore di un ritorno di contagi e di un nuovo lockdown hanno preferito sposarsi a luglio».

Le location salentine, soprattutto quelle capienti e con spazi all'aperto che presentano minori rischi di contagio, per quanto riguarda il rispetto delle linee guida nella disposizione degli spazi non avranno problemi nella gestione degli ospiti. Per queste non sarà un problema rispettare la distanza minima dei 2 metri tra tavoli adiacenti, e di distanziamento di un metro tra le sedute.

