Voto a Lecce, ultimi conteggi: manca solo una sezione. Poli Bortone al 49,87%, Salvemini al 46,81%

Ultimo aggiornamento sullo scrutinio delle 4 sezioni "bloccate" per le consultazioni al Comune di Lecce. Ad ora, manca solo una sezione, questi i voti: Adriana Poli Bortone 25.703 voti pari al 49,87%; Carlo Salvemini 24.126 pari al 46,81%.

Entro pochissimo tempo si avrà il dato definitivo.

Scrutinata poco più di un'ora fa dalla commissione elettorale la sezione 35, una delle quattro che erano state bloccate per anomalie a Lecce. Dal nuovo conteggio che è comunque parziale (99 su 102, ne mancano ancora 3) queste sono le preferenze per i candidati: per Adriana Poli Bortone, candidata sindaco del centrodestra, 25.052 (49, 87%) mentre le sue liste vanno al 49,99%,; per Carlo Salvemini, sindaco uscente e candidato per il centrosinistra, 23, 778 voti (47, 07%) mentre le sue liste sono al 48,04%. Operazioni di verifica in chiusura anche per le restanti sezioni: il verdetto dovrebbe arrivare a momenti.

Cosa succede

Per tutta la lunghissima giornata di lunedì le preferenze dell’ex senatrice salivano e scendevano rispetto alla soglia del 50 per cento: un voto in più rispetto alla metà dei consensi e la candidata del centrodestra avrebbe vinto al primo turno.

Ma così non è stato. Ad un certo punto lo spoglio delle schede si era fermato per le anomalie riscontrate in quattro seggi. E tutto si era congelato. Con le 98 sezioni scrutinate su 102 complessive, Adriana Poli Bortone si era fermata a 24.749 voti, ossia il 49,64%. Mentre le sue dieci liste avevano totalizzato 24.136 preferenze, ossia il 50,03%. Mentre Carlo Salvemini con i suoi 23.430 si era attestato al 47%.

Mentre le sue 9 liste avevano intascato 23.151 consensi, ossia il 47,99%. Nelle prossime ore - ma ancora non vi è certezza - la commissione elettorale potrebbe terminare lo scrutino delle altre tre sezioni e decretare l'esisto delle consultazioni. Sempre più probabile l'ipotesi di ballottaggio il 23 e il 24 giugno tra Poli Bortone e Salvemini.