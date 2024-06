Voto a Lecce, scrutinate le ultime sezioni: sarà ballottaggio Poli Bortone-Salvemini

Si va al ballottaggio. Dopo l'ultimo aggiornamento sullo scrutinio delle 4 sezioni "bloccate" per le consultazioni al Comune di Lecce, Adriana Poli Bortone e Carlo Salvemini dovranno sfidarsi nuovamente.

A breve pubblicheremo voti e percentuali ma l'esito è questo: al momento non c'è un vincitore.

La situazione quando manca una sezione

Ad ora la, con una sezione che ancora manca, la situazione è questa: Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra, 25.703 voti (il 49,87%), le sue liste hanno raccolo 24.126 voti (50,23%); Carlo Salvemini, candidato del centrosinistra, 24.126 voti (il 46,1%), le sue liste 23.841 (il 47,80%).

Poli Bortone: «Troppe stranezze e schede nulle»

«Cominciando dalle stranezze di queste elezioni, pensate che in alcune sezioni le schede nulle sfiorano il 10%.

Ne cito una, per esempio, la sezione 54: risultano 51 schede nulle. E proprio nel mio quartiere». Anomalie che Poli Bortone ha rimarcato in conferenza stampa al margine della verifica della commissione elettorale. «E in qualche sezione, ci è giunta notizia, che addirittura non coincidano il numero di votanti differenti». Se c'è un dato certo tuttavia, secondo la candidata: «Dopo cinque anni di governo,Salvemini ha perso ben 4mila voti. Si tratta di un verdetto severo sul sindaco uscente e sulla sua giunta che ha sottolineato un evidente disconnessione fra il centrosinistra e i sentimenti più profondi della città». Dunque il primo affondo all'avversario che ha dà il via alla seconda fase della campagna elettorale: «I leccessi devono essere consapevoli che per i prossimi cinque anni rischiano di ritrovarsi un sindaco che non gode del consenso della maggioranza della città. E hanno una sola possibilità: votare al ballottaggio. Votare, votare per completare la svolta e aprire una nuova pagina nella storia di Lecce. Sono sicura che la volontà di leccesi, il loro forte sentimento di cambiamento prevarrà sulla macchina organizzativa e di mobilitazione che la sinistra ha messo in piedi».

Cosa succede

Per tutta la lunghissima giornata di lunedì le preferenze dell’ex senatrice salivano e scendevano rispetto alla soglia del 50 per cento: un voto in più rispetto alla metà dei consensi e la candidata del centrodestra avrebbe vinto al primo turno. Ma così non è stato. Ad un certo punto lo spoglio delle schede si era fermato per le anomalie riscontrate in quattro seggi. E tutto si era congelato.

Con le 98 sezioni scrutinate su 102 complessive, Adriana Poli Bortone si era fermata a 24.749 voti, ossia il 49,64%. Mentre le sue dieci liste avevano totalizzato 24.136 preferenze, ossia il 50,03%. Mentre Carlo Salvemini con i suoi 23.430 si era attestato al 47%.

Mentre le sue 9 liste avevano intascato 23.151 consensi, ossia il 47,99%. Nelle prossime ore - ma ancora non vi è certezza - la commissione elettorale potrebbe terminare lo scrutino delle altre tre sezioni e decretare l'esisto delle consultazioni. Sempre più probabile l'ipotesi di ballottaggio il 23 e il 24 giugno tra Poli Bortone e Salvemini.