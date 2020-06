Voto di scambio, chiesti 4 anni e 3 mesi per l'ex assessore Fiorino Greco

Chiesti 4 anni e 3 mesi di reclusione per il medico ed ex politico Fiorino Greco, accusato di voto di scambio, istigazione alla corruzione, concussione.

I giudici si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza.

L'ex sindaco di Novoli ed ex assessore del Comune di Lecce è accusato di avere esercitato pressioni verso gli elettori, per indirizzare il voto al figlio Gianmaria (attualmente consigliere comunale di minoranza a Lecce), sfruttando il proprio ruolo di componente della commissione invalidi civili della Asl.



Nel corso di una telefonata con il figlio di una signora invalida, il 69enne di Novoli si sarebbe impegnato per l’assegnazione di una sedia a rotelle. La promessa si sarebbe concretizzata, poiché la relativa pratica andò in porto. In un'altra occasione viene contestato al politico novolese di avere esercitato pressioni su un elettore perché votasse il figlio con la minaccia che altimenti gli sarebbe stata revocata la pensione.



All’epoca dei fatti, Gianmaria era candidato alle elezioni amministrative del 31 maggio del 2015 di Novoli e successivamente fu eletto sindaco. In una recente udienza, proprio il figlio del medico aveva escluso che il padre avesse agito illegalmente a suo favore.



Fiorino Greco, difeso dagli avvocati Francesco Fasano e Luigi Covella, venne anche ascoltato in Procura nei mesi scorsi dagli uomini di Polizia Giudiziaria, respingendo ogni addebito.

Ultimo aggiornamento: 11:55