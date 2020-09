I contagiati dal Covid votano a domicilio: seggi speciali per tre famiglie grazie a vigili e Protezione civile

Ultimo aggiornamento: 17:24

Tre nuclei familiari raggiunti in casa dai volontari della Protezione civile, scortati dai vigili, per allestire i seggi speciali dedicati alle persone in quarantena o in isolamento volontario perché contagiate o con sospetto contagio da Covid-19. In tutto, fino a ora, gli elettori che hanno votato a casa propria sono stati cinque, nei comuni di Lecce, Lizzanello e Poggiardo, nel Salento «In tredici dei 18 plessi scolastici sede di seggi - precisa la Municipale di Lecce - i volontari delle associazioni di Protezione civile, attive sul territorio comunale e operative da marzo nell'ambito dell'emergenza sanitaria (Ala azzurra, G.e.d, Sea Guardians, Lecce Iride, Emergenza San Pio, Gruppo comunale di Protezione civile) stanno prestando servizio per il rispetto delle misure di contrasto del contagio da Covid-19».