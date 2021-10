Vota e fotografa la scheda elettorale: denunciato a Gallipoli

Ancora un caso di una scheda elettorale fotografata nella cabina elettorale. È successo a Gallipoli dove un uomo è stato beccato ad aver immortalato la propria scelta nella cabina elettorale. Le conseguenze sono state immediate: è stato denunciato e trasportato in caserma.

Un altro caso a Fasano

APPROFONDIMENTI PEZZE DI GRECO Fotografa la scheda elettorale ma viene scoperto: denunciato un 60enne

Episodio più o meno analogo a quanto successo a un 60enne di Pezze di Greco che è stato denunciato per aver fotografato (e poi strappato) la scheda elettorale con il cellulare.In quel caso l’uomo si è presentato al seggio elettorale n. 26 della più popolosa delle frazioni di Fasano, ubicato nella scuola elementare di via Bertani, e dopo aver consegnato i documenti, è entrato in cabina per esprimere il voto.

È a quel punto che il 60enne ha compiuto il reato. L’elettore, infatti, ha estratto dalla tasca il telefono e ha scattato una foto della scheda. L’azione illegale è stata scoperta grazie ad una disattenzione del votante. L’uomo, infatti, aveva dimenticato di silenziare lo smartphone.