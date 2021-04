Volti, serpenti e altre storie: il fascino ipnotico degli ulivi

Negli ultimi anni è difficile pensare agli ulivi senza dolersi per il flagello della Xylella, ma proprio nel cuore dell'epidemia, il Salento e la Puglia, questi maestosi alberi continuano a regalare emozioni straordinarie e a suggestionare chi si imbatte nelle loro voluttuose e fantastiche forme.

Il fenomeno è molto diffuso anche grazie alla varietà quasi infinita delle forme capricciose dei loro tronchi, capaci in un solo istante di ridimensionale il nostro tempo al cospetto della loro maestà.

C'è chi della raccolta di bellezze come queste ha fatto una vera passione. Su Facebook esistono varie pagine che le raccolgono: da Millenari di Puglia al Registro degli alberi, Ulivi di Puglia (da cui è nato anche il libro fotografico Ulivi di Puglia, a cura di Giovanni Resta), Quello che gli ulivi ci dicono e così via. Pagine alimentate dal profondo amore dell'uomo per la terra e dei suoi abitanti più antichi: dal celebre ulivo pensante di Ginosa all'ulivo arco delle campagne brindisine, il "leone di Ostuni e po il Salento, dove creature mitologiche sembrano intrecciare spire di serpenti a corpi di animali, mentre vecchie sagge vigilano sullo scorrere del tempo.