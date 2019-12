«Pronto, ho una volpe nel bagno»: la chiamata ai volontari del soccorso veterinario e il recupero

Ultimo aggiornamento: 09:51

Tartarughe, poiane e volpi in difficoltà nel Salento : instancabile il lavoro dei volontari del soccorso veterinario di Ata-pc Lecce in queste settimane. In particolare, negli ultimi giorni, numerose sono state le segnalazioni di volpi in difficoltà.Una è stata ritrovata nel magazzino di una parafarmacia, mentre un cittadino di Galatina ha chiamato le guardie ecozoofile del Nogra perché ha trovato un esemplare in bagno, la mattina appena sveglio. L’animale selvatico è stato quindi recuperato e accompagnato alla clinica veterinaria di Lecce.Altri tre esemplari di volpe sono stati ritrovati in agro di Giorgilorio, frazione di Surbo, senza vita: si indaga per capire cosa sia accaduto.