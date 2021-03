Cerca di aiutare una volpe ferita e in fuga: ecco cosa fare qualora la trovaste

Ferita, ma ancora viva. Una piccola volpe è stata avvistata lungo la statale 16, all'altezza dello svincolo per Melpignano, da un automobilista. «Durante il tentativo di recupero, forse spaventata, la volpe è scappata via come una freccia. Niente arti rotti, o danni gravi apparenti». Ma l'automobilista, non pago e preoccupato, ha prima chiamato la Municipale di Melpignano e poi contattato il centro per la fauna selvatica di Calimera. Si cercherà ora di rintracciare la volpe ferita per poterla curare. Chiunque la avvistasse è pregato di contattare il numero 3206586561.