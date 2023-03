Volo da Forlì al Salento 3 volte a settimana: viaggi organizzati per i turisti in bassa stagione

"Io volo da Forlì”. Alla volta del Salento. Forlì-Brindisi andata e ritorno per tre volte a settimana, con i tour operator e allo scopo di alimentare il turismo fuori dai canonici mesi estivi. In nome della destagionalizzazione.

È atterrato sabato scorso nell’aeroporto di Brindisi il primo volo proveniente dal Ridolfi di Forlì con 60 persone a bordo: agenti di viaggio provenienti dalla Romagna e dalle Marche, giornalisti, lo stesso presidente dell’aeroporto di Forlì Giuseppe Silvestrini e Andrea Gilardi, business aviation manager. Al gruppo si è affiancato anche il direttore commerciale di aeroporti di Puglia Nicola La Penna, per una piacevole gita. Sì, proprio un mini viaggio durato sabato e domenica ma organizzato con uno scopo ben preciso, quello di visionare, conoscere, gustare il Salento, in previsione dell’arrivo di gruppi di turisti in bassa stagione, ovvero in maggio e giugno, settembre e ottobre. E per questo è stato messo a disposizione anche un aereo ad hoc che sorvolerà questa tratta tre volte alla settimana.

I gruppi turistici arriveranno nel Salento

L’iniziativa parte dal riminese Sigismondo Travel Group, una delle più grosse realtà turistiche del territorio che nel Salento si avvale della collaborazione della Picchio Tours di Taviano.

Da questo primo “sopralluogo” salentino i luoghi individuati, almeno per ora, per i gruppi turistici che già dal prossimo giugno arriveranno dalla zone del riminese, sono Lecce, Ugento, Otranto e Porto Cesareo. Grande assente proprio la perla dello Ionio, Gallipoli. Al momento infatti pare che non si sia trovata “la quadra” per quel che attiene l’accessibilità dei prezzi, che pure invece, altre realtà turistiche, Lecce in primis, hanno trovato. Ma comunque tutto sarebbe ancora in itinere.

Il tour



Il gruppo ha visitato Mesagne per poi arrivare a Lecce e continuare il tour salentino che si è concluso domenica a Porto Cesareo dove, all’hotel Conchiglia, complice anche la bella giornata quasi estiva, ha gustato alcune specialità del luogo. «Tantissime le domande poste dai visitatori che hanno voluto conoscere, degustare, di tutto e di più – dice il professor Flavio Valentino, docente dell’Istituto Alberghiero Moccia di Nardò, dove si occupa proprio di accoglienza turistica, e che ha accompagnato il gruppo nel tour -. Hanno voluto sapere tutto ciò che si poteva sapere sul pasticciotto che è piaciuto tanto e che ha molto incuriosito, essendo ormai un prodotto identitario del nostro territorio. In generale oltre che alle bellezze legate al Barocco e delle quali sono rimasti estasiati, erano molto interessati alla gastronomia che peraltro hanno avuto modo di gustare nei diversi momenti delle due giornate. I commenti? assolutamente positivi».



I voli e di conseguenza i tour prenderanno il via, per questa prima stagione, il prossimo 17 giugno e una volta arrivati a Brindisi i gruppi saranno accompagnati alle loro destinazioni dal personale e dai mezzi messi a punto dalla Picchio Tours di Taviano.

«Accogliamo con entusiasmo la notizia della riattivazione del Ridolfi con meta Salento e diamo il nostro benvenuto a questa nuova fetta di turismo – commenta Fernando Nazaro, vicepresidente di Confindustria Turismo -. La tratta aerea Forlì-Brindisi arricchisce, infatti, la maglia di traiettorie intersecanti il nostro tacco d’Italia, agevolando i flussi turistici, con minore impatto temporale ed ambientale. Ci auguriamo che altre agenzie viaggi prendano d’esempio l’iniziativa riminese e che sempre più turisti possano venire a conoscere lo splendore culturale e paesaggistico della nostra Puglia e, in modo particolare, del nostro Salento».

