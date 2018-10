Volo di 3 metri mentre esegue dei lavori: paura per un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente domestico stamattina presto a Castrignano dei greci. Un uomo stava eseguendo dei lavori presso la sua abitazione quando è precipitato dall'impalcatura montata sulla facciata dell'immobile facendo un volo da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo è stato accompagnato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Ma non è in pericolo di vita.