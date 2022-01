«Vogliamo la Dad», le scuole di Lecce e provincia pronte allo sciopero da domani

Sciopereranno a partire da domani le scuole di Lecce e provincia. La decisione è stata presa durante la riunione di ieri sera dei rappresentanti di istituto: 120 rappresentanti (4 per ogni scuola) alla luce dell'alto numero di contagi scolastici da covid e delle criticità evidenziate dagli studenti, in primis l'assenza di mascherine Ffp2 e la forte pressione sui mezzi di trasporto.

Sciopero da domani. Ma la proposta è di proseguire a oltranza

Lo sciopero partirà domani, quindi, ma potrebbe proseguire per l'intera settimana: l'obiettivo è ottenere la Dad anche in assenza di malattia o quarantena. «Ieri eravamo tutti concordi sulla necessità di agire - spiega Alessio Giannaccari, rappresentante d'Istituto al liceo Sicialino di Lecce -. Ma la situazione cambia da scuola a scuola e tolta la giornata di domani in cui ci aspettiamo un'adesione massiccia, non per tutti sarà possibile proseguire a oltranza nella protesta».

Una situazione controversa che vede divise anche le positizioni del mondo della scuola e di quello della politica. Nei giorni scorsi, infatti, a fronte dell'appello dei presidi pugliesi e della disponibilità del presidente Michele Emiliano a sostenere i genitori nella richiesta della Dad per chi non se la sentisse di rientrare a scuola vista la veloce moltiplicazione del Covid anche in Puglia, il Governo ha mantenuto ferma la posizione. Alcuni dei presidi si sono detti contrari a concedere la Dad, visione condivisa anche da altri esponenti politici convinti che il ricorso alla Didattica a distanza non faccia che aumentare le differenze sociali.