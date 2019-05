© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivono un amore lungo 12 anni. E immaginano un futuro insieme, all'insegna di una serena vita matrimoniale. Con questo auspicio Alessandro R. di Gallipoli ed Enrico B. di Taviano domenica prossima diranno sì. Sì ad un legame di condivisione già rodato e consolidato da nove anni di convivenza.Sì all'unione civile che ufficializzerà una storia d'amore lunga e bella. Proprio come ce ne sono tante. A fare la differenza, in questo caso, è quella strada non sempre facile, ma percorsa dai due ragazzi sempre insieme verso la conquista dei propri diritti. Una strada che all'inizio ha portato Alessandro a vivere la sua omosessualità serenamente a Roma. Lì dove tutto sembrava più facile, anche fare coming out, e dove ha vissuto per molti anni prima di rientrare a Gallipoli.La stesso strada che Enrico ha scelto di percorrere, invece, restando sempre nella sua Taviano. Nel cuore di un Salento dove sino a qualche hanno fa soltanto accennare al tema dell'omosessualità era un tabù. Poi, però, le loro strade si sono incrociate. E tre anni fa, quando la Legge Cirinnà è stata approvata, i due giovani hanno scelto di suggellare attraverso l'unione civile l'amore, sì, ma anche i propri diritti. Il diritto ad amarsi alla luce del giorno al primo posto. Proprio come hanno sempre fatto da 12 anni a questa parte.Ma la loro unione rappresenta anche una garanzia di tutela e assistenza reciproca di diritti alla casa coniugale, al patrimonio, all'eredità. Insomma, tutti quelle conquiste civili che sino a tre anni fa erano riconosciute soltanto agli eterosessuali. Ma quello che i due giovani salentini non vogliono più vivere è il dolore profondo di mentire con imbarazzo a un infermiere di un pronto soccorso della provincia.Proprio come è accaduto qualche tempo fa quando, dopo un malore accusato da Alessandro, Enrico lo ha accompagnato in ospedale. «Ho chiesto al personale di farlo restare al mio fianco mentre i medici mi visitavano Alessandro ha un carattere forte e determinato, ma ripercorrendo questo episodio la sua voce si incrina . Ma alla domanda su chi fosse Enrico mi sono ritrovato costretto a rispondere: è mio fratello. Naturalmente non mi hanno creduto. E in quel momento ho provato un dolore interiore che superava persino il malessere fisico».Ecco perché i due professionisti, che da più di nove anni ormai convivono a Taviano, un realtà che considerano la loro isola felice e in cui sono perfettamente integrati, ora vogliono ufficializzare il proprio legame. E vincere una volta per tutte quella che considerano una battaglia di civiltà.«Perché come ci tiene a sottolineare Alessandro, mentre è indaffarato a ultimare gli ultimi preparativi per la cerimonia di domenica se per lo Stato noi esistiamo e siamo tenuti a pagare le tasse e a rispettare le leggi come ogni cittadino, allora pretendiamo che lo Stato ci riconosca e ci garantisca pari trattamento, in primis per ciò che concerne la nostra sfera familiare e privata».Ed è infatti proprio dalle rispettive famiglie che Alessandro ed Enrico hanno tratto la forza di andare avanti. A testa alta e sino in fondo. «All'inizio per i nostri genitori non è stato facile. Accettare l'omosessualità di un figlio forse non sarebbe cosa semplice neppure per il padre o la madre più aperti del mondo ammette Errico . Ma le nostre famiglie ci hanno sempre sostenuto. E di questo non le ringrazieremo mai abbastanza».Entrambi, però, desiderano che la loro unione, così come quelle già celebrate nel Salento e nel resto d'Italia, non sia soltanto una cerimonia. «A pochi giorni dal grande passo ci sentiamo di lanciare un messaggio forte a chi cela la propria sessualità dietro una maschera ci tengono a fare sapere : non abbiate paura della vostra identità. Difendetela e tutelatela sempre contro ogni pregiudizio, perché non c'è niente di più bello al mondo che vivere a testa alta. Ed essere felici».P.Col.