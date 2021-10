Operaio cade dall'impalcatura: ricoverato in codice rosso al Fazzi

La lunga lista delle vittime sul lavoro ha rischiato di allungarsi questo pomeriggio nel Salento. Poco dopo le 13 un operaio di 62 anni è caduto da un'impalcatura sistemata a Galatone in via Palma. L'uomo, di Matino, è stato trasportato in codice rosso a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi dove sono ora in corso gli accertamenti per verificare se abbiano avuto conseguenze ancora più gravi le lesioni riportate alla testa ed alla spalla destra.

APPROFONDIMENTI REGIONE Incidenti sul lavoro: la giunta regionale punta sulla sicurezza....

La caduta è avvenuta da un metro e mezzo di altezza nel corso di lavori di ristrutturazione e di efficentamento e energetico di una casa. I carabinieri della stazione di Galatone egli ispettori dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl hanno sequestrato l'impalcatura dopo avere informato il pubblico ministero di turno, Giorgia Villa.

Incidenti sul lavoro: la giunta regionale punta sulla sicurezza. Approvata mozione