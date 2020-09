Visite specialiste, anche in Puglia addio al superticket da 10 euro

Visite specialiste, abolito il superticket da 10 euro a ricetta. A comunicarlo nelle scorse ore è stata la Asl di Lecce ma il provvedimento è analogo in tutta la Puglia. I cittadini dunque - assistiti e non esenti - non saranno più tenuti a pagare la somma prevista per le ricette relative a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Il pagamento della quota fissa non è più previsto per le prestazioni specialistiche erogate a partire dal 1 settembre 2020, a prescindere da quando la ricetta sia stata prescritta o prenotata. Nel caso su un'unica ricetta siano previste più prestazioni si deve far riferimento alla data di erogazione della prima.

Di conseguenza decade anche la riduzione del superticket prevista con delibera di Giunta regionale n. 273 del 2 marzo 2020 per persone con reddito annuo fino a 23mila euro, per i minorenni e per persone con età maggiore o uguale a 65 anni privi di esenzione.

