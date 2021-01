Visite saltate e servizi assenti, ma anche il comportamento del personale. Sanità sotto la lente dei cittadini: bocciata

La sanità salentina e il Covid. Il Tribunale per i diritti del malato di Casarano mostra uno spaccato delle difficoltà che affrontano i malati, anche oncologici, e in tanto casi è la carenza di informazioni a ingarbugliare la matassa. Poi ci sono gli eventi più gravi per i quali i malati o i loro familiari si rivolgono al Tdm quando non sanno a che santo votarsi. Il quadro si delinea nel report 2020 che le volontarie del Tdm di Casarano hanno elaborato con la consulenza di Anna Maria De Filippi, già presidente regionale del Tdm.



Quasi il 50% dell'utenza che si è interfacciato con il Tdm di Casarano ha lamentato difficoltà di accesso alle cure, quasi il 20% disservizi, mentre il 13% non è soddisfatto del comportamento degli operatori sanitari. Dalla visita cardiologica fissata per giugno e rimandata a data da destinarsi (causa Covid), ai disagi affrontati dai ragazzi disabili che si sono visti privati del servizio di odontoiatria attivo nell'Ospedale di Gallipoli, alle coppie che hanno visto sfumare il desiderio di diventare genitori con la procreazione assistita causa chiusura del centro di Nardò, ai malati che non hanno trovato la dovuta assistenza nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Casarano a causa della carenza di medici e infermieri, ai pazienti oncologici costretti a inutili penitenze per mancanza di adeguata informazione.



Con tutto questo si sono confrontate le volontarie del Tdm di Casarano: Ilaria De Rocco (coordinatrice), Cristina Lezzi (responsabile), Rita Riccardi, Silvana Epifani, Anna Rita Bianco, in un anno in cui tutto è stato reso ancora più complicato dal Covid. «Gli utenti ci hanno cercato quando erano disperati e non sapevano a chi rivolgersi si legge nel documento anche semplicemente per ringraziare e per ricevere una parola amica ed un segno di conforto. Tranne che a settembre e ottobre, abbiamo lavorato esclusivamente da casa tramite con telefono e e-mail e ci siamo messi a disposizione di chi avesse bisogno di noi in qualsiasi ora della giornata. Numerose, infatti, sono state le segnalazioni ed anche se non abbiamo conosciuto di persona nessuno, il rapporto stabilito con chi ha chiesto il nostro intervento è stato anche molto più empatico e determinante di prima». Il punto cardine del documento sta nella riflessione che il Covid ha evidenziato ed esasperato criticità già note, con in più la mancata cura delle malattie no Covid. «Al di là della generale difficoltà nel sapersi destreggiare nella moltitudine di nuove regole, disservizi, complicazioni burocratiche determinate, a volte, dalla totale incertezza, ciò che ha colpito sopra ogni cosa è l'abbandono e la trascuratezza per tutte le altre patologie no Covid, che hanno determinato, in alcuni casi, anche epiloghi irreversibili. È qui che la sanità ha rilevato la sua fragilità facendo emergere tutte quelle carenze contro le quali si stava già lottando da tempo: mancanza di umanizzazione, lunghe liste di attesa, servizi sanitari che operano al limite del collasso con scarso personale ed anche macchinari obsoleti, numeri verdi che non funzionano o funzionano male e tanto altro ancora».

Sono 152 le segnalazioni pervenute al Tdm di Casarano nell'arco del 2020: la punta dell'iceberg di quanto affrontano i malati, giorno per giorno. Le segnalazioni hanno visto l'azione diretta delle volontarie che in molti casi ha portato alla soluzione del problema. Diverse segnalazioni riguardano le liste d'attesa. Il 9 gennaio dello scorso anno il Tdm riceve la segnalazione di «un paziente che deve eseguire una scintigrafia miocardica e non riesce a prenotarsi in tempi ragionevoli». Stessa musica il 14 gennaio 2020. In questo caso si tratta della segnalazione di «paziente con varie patologie oncologiche, che lamenta l'impossibilità di mettersi in comunicazione con il numero verde per prenotare una ecografia mammaria con priorità B».

Il 10 febbraio è la volta «di paziente con prescrizione di ecografia alla cuffia dei rotatori sinistra a seguito di caduta. A causa della lunga lista d'attesa, la paziente si è vista costretta a rivolgersi ad una struttura privata e a notevole distanza dalla propria residenza». Poi ci sono gli intoppi del Covid lamentati da un «genitore di ragazza di scuola media che, a seguito di due giorni di assenza da scuola per un normale raffreddore, non può frequentare in quanto la sua pediatra ha avviato il procedimento per il tampone».

