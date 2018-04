Visite internauta il : la Asl indaga su 60 medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Medici sotto esame per visite intramurarie fatte durante l’orario di servizio. È la patata bollente che da qualche settimana passa di mano in mano nella Asl di Lecce e che al momento riguarda un campione di circa 60 medici. Tutto è partito da un dubbio di Giuseppe De Maria, responsabile aziendale Alpi: la struttura che coordina e gestisce l’attività intramuraria della Asl di Lecce. In pratica De Maria, nelle scorse settimane, ha comunicato ai vertici della Asl di aver effettuato un «controllo aggiuntivo sull’elenco dei medici che nell’istruttoria della deliberazione di liquidazione delle competenze di Alpi del personale medico, relativa al mese di ottobre 2017, viene dichiarato dal funzionario istruttore come campionato casualmente e controllato per ogni nominativo, ai fini della verifica dell’avvenuta effettuazione dell’Alpi fuori servizio». Parte da questa premessa De Maria, in una delle comunicazioni inviate ai vari responsabili, in cui specifica: «Il controllo è scaturito dalla considerazione che difficilmente, da oltre un anno, ogni mese un campione poteva contare solo ed esclusivamente individui adempienti e mai un caso di riscontro di anomalia». Quindi? Sono stati rifatti i controlli sul campione di 60 medici con il risultato che il controllo ha rilevato «che la formula usata in istruttoria non risponde al vero, almeno per i primi 38 medici (su 60) riscontrati».Da qui si è aperto il caso, con la sottolineatura di De Maria che si sarebbe riservato la facoltà di controllare tutte le delibere precedenti. Alla serie di missive è seguita la risposta dai vertici degli ospedali che hanno chiarito come alcune posizioni risultano non perfettamente regolari (potrebbero aver fatto visite a pagamento in orari di lavoro), mentre per altre ci sarebbero le controdeduzioni dei medici interessati attestanti l’avvenuta visita alla fine del turno di lavoro, quindi dopo le 20. Il controllo fatto da De Maria si è sostanziato su un incrocio di dati che riguardano l’orario di refertazione e lo stato di servizio del medico in questione. Se la refertazione e l’orario di servizio coincidono si evidenzia un’attività che non doveva essere fatta in quel momento. Questo il teorema che da punto di vista di De Maria è dimostrato.