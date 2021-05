Estorsione e violenze contro i genitori per chiedere denaro: arrestato un giovane. Una denuncia anche per spaccio di cocaina

Minacce e violenze contro i genitori per chiedergli denaro: episodi continui su cui l'inchiesta della Procura avrebbe fatto ora piena luce. A Trepuzzi i carabinieri hanno arrestato C.M., un 29enne: il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Il 29enne, secondo le indagini, si sarebbe reso responsabile di rapina ed estorsione continuata nei confronti della madre e del padre. E in più di un'occasione avrebbe anche fatto ricorso alla violenza per costringere le vittime a consegnare il denaro.

Fermato a bordo di un motorino: spuntano tre dosi di cocaina

Nel corso delle operazioni di cCasaranoontrollo dei carabinieri è scattata anche una denuncia per droga. A Surbo M.S., 45enne, è stato deferito per detenzione di droga ai fini di spaccio. Era in sella al suo scooter quando, furante una perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre un grammo di cocaina suddiviso in tre dosi. E' scattato il sequestro da parte delle forze dell’ordine.

A Casarano, invece, è finito in manette Enrico Garofalo, 51enne, ritenuto colpevole di illecito ingresso di stranieri in modo continuato. I fatti sarebbero stati commessi tra Casarano e Lecce dal 2005 al 2007: dovrà scontare la pena definitiva residua di 4 anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione. L'uomo è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola.