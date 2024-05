Decreto di espulsione per un 20enne tunisino denunciato dalla polizia per diversi reati commessi nelle aree della movida a Nardò. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto ed eseguito dal questore di Lecce.

In particolare i fatti sono stati registrati nel centro neretino, dove è stata segnalata la presenza nei giorni scorsi di un gruppo di tunisini ed in particolare di un ventenne, particolarmente aggressivo che dapprima si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti di una minore nei pressi di una paninoteca e poi di percosse nei confronti del proprietario dell'attività commerciale stessa. Poco dopo, sempre nella zona della movida neretina, nei pressi di un bar, il 20enne avrebbe molestato un'altra minorenne. Il ragazzo, fermato dai poliziotti di volante intervenuti sul posto, veniva inoltre trovato in possesso di un'arma da taglio.

Il tunisino, senza fissa dimora, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, percosse e porto darmi abusivo.

A conclusione degli accertamenti di rito, il giovane, considerato un soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato raggiunto da un decreto di espulsione eseguito con ordine del Questore della Provincia di Lecce con accompagnamento alla frontiera.