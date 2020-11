Da Salve a Casarano, da Novoli a Otranto: maltrattamenti in famiglia e violenze, in cinque nei guai

Da Salve a Otranto, da Alezio a Novoli passando per Casarano: numerosi gli interventi dei carabinieri per casi di violenza o maltrattamenti sulle donne, in famiglia in particolare.

In carcere è finito un 23enne di Salve: i militari hanno bussato alla sua porta dopo la chiamata della donna convivente, ma al loro arrivo il 23enne li ha aggrediti, scagliandosi contro un carabiniere per il quale, successivamente, si sono rese necessarie le cure dei medici dell'ospedale di Tricase. L'aggressore, invece, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, maltrattamenti in famiglia e minacce nonché violenza privata e violazione di domicilio.

A Otranto un 34enne è stato denunciato per aver minacciato la madre, contro la quale giorni fa aveva rovesciato un tavolo da pranzo. Ad Alezio, invece, nei guai è finito il figlio maggiore di una 49enne che si sarebbe reso autore di ripetuti maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello più piccolo. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare per l'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai familiari, ordinanza emessa dal gip del tribunale di Lecce.

A Novoli i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 51enne del posto che da circa un anno, in più occasioni e per futili motivi, avrebbe percosso un pensionato 62enne, invalido civile, suo convivente il quale non avrebbe mai fatto ricorso alle cure mediche. A Casarano, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato – su provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Lecce – un 28enne del posto, ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia commessi nel 2016: dovrà scontare la pena detentiva residua di un anno, un mese e nove giorni di reclusione presso un istituto religioso in regime di detenzione domiciliare.

