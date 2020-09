Violento scontro tra bici nel centro della città: ciclista ferito trasportato in ospedale

Violento scontro tra bici in via Trinchese a Lecce: ferito un ciclista per il quale si è reso necessario il trasporto immediato in ospedale.

L'episodio si è verificato pochi minuti fa nel cuore della città, a pochi metri da piazza Sant'Oronzo. Seppure la dinamica dell'impatto che ha visto scontrarsi frontalmente una city bike e un bici da corsa condotte da due uomini sia ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti di polizia e dei vigili urbani, a causare il violento scontro tra le "due ruote" sarebbe stata la velocità sostenuta alla quale viaggiava una delle due bici.



Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'impatto uno dei due ciclisti ha riportato ferite tali da richiedere l'immediato trasporto in a bordo di un'ambulanza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Sul posto è giunto un secondo mezzo del 118 che ha provveduto a prestare i primi sccorsi anche al secondo ciclista.