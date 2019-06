Violento impatto fra auto: grave una ragazza di 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incidenti gravi, fra Lecce e il basso Salento, sono accaduti nelle ultime ore.Il primo, avvenuto fra via Pistoia e via Terni, al quartiere Stadio, nella città capoluogo ha visto coinvolta una ragazza di 25 anni, ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia con un edema cerebrale.La ragazza, G.F. di Surbo, a bordo della sua auto, è rimasta ferita per lo scontro con una Mini guidata da una donna di 43 anni. Sulla dinamica e le responsabilità indaga la polizia municipale, reparto Pronto intervento.L'altro incidente si è verificato ieri pomeriggio fra un'auto e una moto a Taurisano. Il 53enne D.B., del posto, è ricoverato al Fazzi con una prognosi di 40 giorni.